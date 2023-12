Andrea Mele, Shiruq e il turismo culturale

di Remo Vangelista

La vita di Shiruq proseguirà sotto le insegne di Mappamondo. Il tour operator fondato da Elena Valdata è stato infatti acquisito da Andrea Mele proprietario proprio di Mappamondo. Il brand del turismo culturale resterà a Milano trasferendosi nella sede dell’operatore romano. Presentando l’operazione Valdata ha detto: “Sono, anzi, sono stata titolare di Shiruq in una fase di mercato complessa. Nel ’21 ci siamo gettati in questa avventura con grande coraggio, ma adesso servivano spalle più forti per andare avanti. Così ho incontrato Mele sul nostro percorso che rappresenta una società seria perfetta per accogliere la nostra realtà. Ho capito che dentro Mappamondo c’era spazio per il turismo culturale. Siamo in buone mani”.

Questo mentre Mele ascoltava impassibile, salvo poi commentare con qualche passaggio a tratti divertente. “Siamo andati a pranzo ed Elena Valdata mi ha fregato… Non potevo dire di no. E comunque in quel momento pensavo a tutto meno che ad acquisire un nuovo marchio. Ma ora, dopo un’attenta analisi, credo vi sia uno spazio interessante sul mercato per il turismo culturale. Nel giro di un paio di anni credo che Shiruq possa arrivare a 3 milioni di euro di ricavi. Servirà tempo e pazienza per integrazione e allineamento, ma siamo certi che si rivelerà un’operazione di buon livello”.



Il prossimo anno Mele raggiungerà il traguardo dei 40 anni sotto le insegne di Mappamondo: “Non ci trovate sul web. Senza banche e fondi abbiamo passato stagioni difficili ma sempre a testa alta. Chi vuole garanzie e qualità sa che da noi trova tutto questo”.