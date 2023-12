Isola Azzurra acquisisce il Selinunte Beach Club, primo villaggio di proprietà

Arriva il primo villaggio turistico per Isola Azzurra tour operator. L’operatore, attraverso la controllata ZF Hotels S.r.l. ha acquisito la proprietà del suo primo villaggio turistico in Sicilia: il Selinunte Beach Club, struttura da 140 camere posta a ridosso della riserva naturale di Selinunte, dotata di centro congressi, piscina, roof garden bar e spiaggia.

"Diventare proprietari di un villaggio turistico ed esserne al tempo stesso gestori è un sogno che si realizza ed arriva al termine di un quinquennio di grande ed entusiasmante crescita - dice Andrea Gianluca Lorenzoni, ceo del t.o. -.Selinunte entra nella famiglia Zeta Club & Resort: siamo già tutti al lavoro perché i nostri clienti non possono essere disattesi, soprattutto in quella che da oggi è a tutti gli effetti casa nostra, casa Z".



La struttura sarà oggetto di un piano triennale di riqualificazione che la porterà ad essere un fiore all'occhiello della programmazione Zeta Club & Resort nonché dell'intera ricettività della Sicilia occidentale.