Evolution Travel rinnova il portale dedicato al Canada

di Gaia Guarino

Evolution Travel accende i riflettori sul Canada. L'idea, nata dalle due consulenti di viaggio Lara Pistelli e Barbara Alif, è quella di creare cultura sulla destinazione, farla conoscere e valorizzarla. Il primo step è stato lavorare al restyling del portale di Evolution Travel così da evidenziare le unicità del Paese e sottoporre questa meta all'attenzione del mercato italiano.

"Il Canada è oggi visitato con consapevolezza da coloro che ne hanno già sentito parlare da altri viaggiatori o si sono incuriositi dopo aver visto dei documentari - spiega Lara Pistelli -. Ci sono pochi t.o. che si occupano dei viaggi in questo grande Paese e le proposte sono state sempre poco pubblicizzate". Il nuovo portale vuole dunque innescare un cambiamento, e lo fa proponendo schede di viaggio per soluzioni 'fly and drive' e tour di gruppo.