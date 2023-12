Ami Assistance arricchisce Amierrecì con la garanzia 'Misure Sanitarie'

È l’introduzione della garanzia facoltativa ‘Misure Sanitarie’ la novità dell’ultima versione di Amierrecì, la polizza di Ami Assistance che tutela tutti gli operatori turistici, sia gli organizzatori che gli intermediari, dai rischi connessi alla loro attività.

‘Misure Sanitarie’, che ha un massimale di un milione di euro, tutela gli operatori in caso di eventuali sanzioni dovute all’inosservanza dei provvedimenti restrittivi in ambito sanitario, anche connessi alla pandemia da Covid-19 o ad obblighi vaccinali non rispettati che possano compromettere l’ingresso in un determinato Paese.



Un prodotto competitivo

Vengono inoltre mantenute le caratteristiche distintive del prodotto come, ad esempio, il calcolo del premio sulla base del fatturato dell’agenzia di viaggi, pur introducendo alcune importanti novità. Tra queste un premio minimo di ingresso di 400 euro per tutte le nuove aperture, che sale a 500 euro per le agenzie già attive.



“Dopo aver eliminato l’obbligo per gli operatori di inviare alla compagnia la documentazione attestante il fatturato - sottolinea Massimo Borelli (nella foto), direttore commerciale di Ami Assistance - in questa nuova versione del prodotto abbiamo voluto abbattere il premio minimo per tutte le nuove aperture, rendendolo tra i più competitivi sul mercato”.



Le garanzie

Le garanzie principali di Amierrecì, che vantano un massimale di 2,2 milioni di euro ciascuna, sono la Responsabilità Civile Professionale, che copre i danni cagionati ai clienti per eventuali inadempienze professionali dell’assicurato, oltre che per ‘mancanze di fornitori, dipendenti e collaboratori occasionali; la Responsabilità Civile verso Terzi, che tutela l’assicurato dai danni accidentalmente arrecati a terzi, e la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, che indennizza l’assicurato nel caso in cui possa essere chiamato a pagare per gli infortuni occorsi ai suoi dipendenti.



“Con la garanzia facoltativa ‘Misure Sanitarie’, che va ad aggiungersi alle altre coperture obbligatorie della polizza - conclude Borelli - assicuriamo inoltre la migliore serenità agli operatori nel caso in cui, per una valutazione errata o per semplice mancanza di informazioni, si ritrovino a non rispettare eventuali misure o provvedimenti imposti dalle autorità in ambito sanitario”.