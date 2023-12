di Isabella Cattoni

Kel 12 va in montagna. Niente di nuovo in verità, visto che ormai da qualche anno l’operatore propone la linea di prodotto Mountain Kingdom, che comprende itinerari di trekking, ciaspolate e percorsi alla scoperta di angoli poco conosciuti del mondo.

Questa volta però il t.o. sceglie lo sci e lo fa appoggiandosi all’esperienza di un ex campione come Giorgio Rocca. “Abbiamo pensato di presentare una serie di itinerari di viaggio con l’esperto – ha spiegato Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12 -, dedicati a quanti possiedono un’abilità media sugli sci e vogliono scoprire angoli incontaminati del pianeta, a cominciare dalla Svizzera”.



Primo appuntamento il 12 marzo, per un viaggio di sei giorni alla scoperta dell’Oberland Bernese partendo in treno da Milano. “Un modo sostenibile e molto confortevole di viaggiare – aggiunge Cesare Casabianchi, guida alpina e curatore della linea di viaggio dedicata allo sci -. Il bagaglio verrà lasciato in stazione e consegnato successivamente a destinazione una volta giunti in hotel, consentendoci di viaggiare leggeri”. L’attrezzatura potrà essere portata da casa o reperita sul posto, in base alle preferenze di ognuno.



L’itinerario sarà all’insegna delle esperienze e della scoperta del territorio, ma sfrutterà appieno anche le competenze di Rocca per consentire ai partecipanti di migliorare la propria abilità sugli sci divertendosi.

“Scieremo tanto – aggiunge Rocca – ma scopriremo anche un angolo di Svizzera meno conosciuto rispetto alle località più blasonate”.



Il primo appuntamento verrà seguito da altri quattro viaggi che si svilupperanno nel corso dell’anno. Si proseguirà con l’Argentina fra Ushuaia e Bariloche in agosto, con gli Stati Uniti in Colorado all’inizio dell’inverno 2024, per concludere con il Giappone sull’isola di Hokkaido a metà del gennaio 2025.



“Ripartiremo quindi dalla Svizzera per un nuovo ciclo di avventure sci ai piedi” chiude Rubino.

Il ciclo di viaggi dispone anche di una landing page dedicata sul sito del t.o.

Nella foto da sinistra, Gianluca Rubino, Giorgio Rocca e Cesare Casabianchi.