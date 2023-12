L'anno in cui il mondo tornò a viaggiare. Il 2023 ha sancito la definitiva riapertura delle frontiere dopo tre anni di limitazioni. Per la prima volta il turismo ha potuto lavorare con anticipo su un ampio ventaglio di destinazioni e questo ha reso i dodici mesi che stanno per concludersi un passaggio cruciale per tutto il comparto.

TTG Yearbook, in distribuzione da oggi e sfogliabile anche online con la digital edition, raccoglie tutti i fatti salienti del 2023: una carrellata di volti, news e personaggi che hanno caratterizzato l'anno del turismo.



Le aziende

In primo piano gli investimenti alberghieri, con il settore italiano che si è dimostrato capace di attrarre le mire degli investitori internazionali. Ma i fari sono stati puntati anche sul gruppo Alpitour, con l'incarico di Tip a Goldman Sachs di vendere le quote del tour operator. Una partita tutta da giocare, i cui dettagli emergeranno chiaramente solo il prossimo anno.



Ma il 2023 è stato anche l'anno del debutto del format InOut a TTG Travel Experience: un'edizione che ha sancito il pieno ritorno alla normalità, con una massiccia affluenza agli stand.



Le news

L'anno che sta per concludersi è stato anche il primo dell'attuale governo e di Daniela Santanché alla guida del ministero del Turismo.



A caratterizzare il dibattito è stata anche la questione degli affitti brevi: complice l'esplosione della domanda repressa, il fenomeno è finito nel mirino di diverse destinazioni, preoccupate per l'affollamento di turisti.



