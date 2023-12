Frigerio Viaggi: online il nuovo sito web per personalizzare i viaggi

Il suo obiettivo è semplificare e personalizzare la pianificazione del viaggi. Nasce con questo intento frigerioviaggi.com, il nuovissimo sito del Gruppo Frigerio, risultato di significativi investimenti tecnologici.

"Un impegno tangibile - commenta il general director Simone Frigerio (nella foto) - nel fornire ai nostri utenti il più alto livello di libertà e personalizzazione nel modo in cui viaggiano”. Un investimento, aggiunge, che sottolinea “la volontà di offrire esperienze di viaggio straordinarie, ma anche e soprattutto di soluzioni all'avanguardia in ottica b2b, nei confronti di agenzie e consulenti di viaggi. Strumenti che consentono un accesso agevole e una gestione efficiente delle prenotazioni”.



Le nuove funzionalità

Tra le nuove funzionalità del sito l’ampliamento della scelta. Oltre ai tradizionali pacchetti vacanza e crociere, infatti, ora gli utenti possono selezionare singoli servizi come voli, treni, hotel, noleggio auto, transfer e attività da un vasto elenco di oltre 5.000 compagnie di trasporto e 990mila hotel in tutto il mondo.



Per quanto riguarda, invece, le attività e le esperienze sono oltre 200mila quelle acquistabili singolarmente o abbinabili al pacchetto. Gli utenti possono inoltre gestire tutti i dettagli del proprio viaggio in un'unica posizione attraverso un'area riservata personalizzata.



Il cliente che crea la vacanza

Con la funzione “Componi il tuo viaggio”, poi, il cliente diventa il vero creatore della propria esperienza, costruendo itinerari su misura. Può salvare la sua idea di viaggio, condividerla tramite e-mail o scaricarla come pdf personalizzato e riceve automaticamente aggiornamenti in tempo reale.



Per ogni struttura presente sul sito è disponibile una vasta raccolta di recensioni provenienti dalle principali piattaforme; il cliente può anche contare su un team di esperti Frigerio Viaggi sempre pronto a offrire assistenza e prenotare online appoggiandosi al gruppo.



“Il nuovo sito - conclude Paola Frigerio, travel, marketing & network director - non solo rivoluzionerà il modo in cui i nostri clienti pianificano le loro vacanze, ma rafforzerà anche la posizione competitiva delle nostre agenzie e consulenti di viaggio nel mercato, consolidando ulteriormente il nostro impegno nell'offrire soluzioni complete e all'avanguardia per tutti i nostri clienti e partner”.