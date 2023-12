Giovanni Tamburi di Tip (Alpitour) nella classifica dei manager più pagati

Spunta, anche se in maniera indiretta, anche il mondo del turismo nella classifica dei manager più pagati d'Italia.

Al settimo posto compare infatti il nome di Giovanni Tamburi (nella foto), cui fa riferimento Tamburi Investment Partners, ovvero quella Tip cui attualmente fa capo l'azionista di maggioranza di Alpitour.



Tamburi, come precisa corriere.it, è anche vicepresidente di Ovs e Interpump e nel 2022 ha guadagnato oltre 15 milioni di euro.



I tre manager più pagati in assoluto in Italia risultano essere Mike Manley (Stellantis) con 51,18 milioni di euro, Fulvio Montipò (Interpump) con 49,12 milioni e Marco Tronchetti Provera (Pirelli) con 19,97 milioni di euro.