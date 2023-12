RateHawk e l’exploit del mercato italiano: “Quasi raddoppiati i partner”

RateHawk.com, il sistema online di prenotazione di strutture ricettive, biglietti aerei e transfer, studiato per i professionisti del turismo chiude un ottimo 2023 e guarda al futuro. “Il nostro obiettivo è offrire ancora di più ai nostri partner, arrivando ad assumere una posizione di rilievo nel settore turistico italiano - spiega Gabriele Graziani (nella foto), Head of Business Development RateHawk per l'Italia -. Per farlo, puntiamo a espandere ulteriormente la nostra rete di fornitori, instaurare rapporti diretti con le strutture ricettive ed elevare ancora la qualità del servizio che offriamo".

Il mercato italiano è in forte crescita: "Il valore netto delle prenotazioni su RateHawk nei primi tre trimestri del 2023 sottolinea Graziani - è cresciuto di 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Il numero di partner italiani connessi alla piattaforma è aumentato dell'80% su base annua: più di 5500 agenzie e operatori ci affidano i propri clienti. Il team commerciale italiano è cresciuto e conta 40 persone. Continuiamo a incrementare uno dei più vasti cataloghi di strutture ricettive al mondo; infatti, i nostri partner hanno accesso a più di 2,2 milioni di alloggi: il 25% in più rispetto al 2022. Anche i fornitori sono cresciuti del 40% e otre 200 grossisti globali ci danno accesso alle loro offerte di alloggi, voli e transfer”.

Paola Trotta