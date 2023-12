Cunard, boom di prenotazioni per il 2024 grazie alla Queen Anne

Il lancio di Queen Anne sta trainando le prenotazioni di Cunard. "Per il prossimo anno il programma focalizzato sul Regno Unito è il più venduto perché Queen Anne sarà operativa qui in estate" afferma il direttore vendite Tom Mahoney.

La nuova nave da 3mila passeggeri farà infatti base a Southampton durante la sua stagione di debutto prevista, come scrive TTG Media, all'inizio di maggio 2024.



Più prenotazioni dagli stessi clienti

“Le nostre prenotazioni quest’anno sono state trainate dall’annuncio della nuova nave - continua Mahoney -, ma più ospiti hanno prenotato le navi esistenti rispetto allo scorso anno. Molti fedelissimi delle nostre crociere hanno fissato, infatti, sia itinerari a bordo della Queen Anne, sia crociere sulla loro nave preferita”. Quasi il 40% delle pratiche è poi arrivato da nuovi clienti del gruppo e il programma di crociere più volo del 2025 è attualmente “nella miglior posizione di prenotazione in cui si è trovato negli ultimi cinque anni”.



Con le partenze sulla Queen Anne ora prenotabili, Cunard dispone di una capacità extra del 44% per l'anno prossimo.