Tamburi Investment Partners scommette sul 2024, un anno interessante sia per mettere a segno nuove acquisizioni, sia per consolidare quelle già in portafoglio.

Nei primi mesi del nuovo anno Tip conta fra l'altro di finalizzare la vendita di Alpitour, una risorsa che servirà a finanziare i nuovi investimenti e a sostenere la crescita del portafoglio esistente.

Di fondamentale importanza sarà il prezzo di realizzo di Alpitour. Con il processo di vendita affidato a Goldman Sachs, che ha sondato diversi investitori finanziari e industriali tra cui il gruppo tedesco Tui e quello spagnolo Wamos, Tip spera di realizzare il miglior prezzo possibile. In pole position ci sarebbe il fondo Certares, che da tempo sarebbe interessato ad Alpitour.



Come riporta La Repubblica, la valutazione dell’affare è stimata in circa 1,3 miliardi (oltre 8,5 volte il margine operativo lordo atteso nel 2023), cifra che garantirebbe a Tip una buona plusvalenza.



Ma c'è anche chi non esclude che se alla fine l’offerta non dovesse essere all’altezza delle aspettative, Tip potrebbe consolidare la propria quota comprando le minoranze di alcuni soci che invece, anche a prezzi inferiori, sono pronti comunque a passare all’incasso. Per poi traghettare la società in Borsa.