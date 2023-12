Boscolo nel centro di Milano con un 'pop up store' natalizio

di Isabella Cattoni

Il cuore di Milano si tinge di rosso: Boscolo ha presentato in piazza Cordusio l’installazione ‘Our world: what a wonderful world’ dedicata alla promozione dei tradizionali cofanetti regalo, che proprio nel periodo natalizio registrano il picco dei gradimenti.

Il presidente Giorgio Boscolo, insieme alle figlie Elisa, amministratore di Boscolo Tours, ed Elena, amministratore di Boscolo Hospitality, ha presenziato alla tradizionale accensione dell’albero di Natale, allestito con palline-mappamondo che simboleggiano l’amore per i viaggi e per la scoperta di destinazioni nuove.

“La grande passione per il viaggio trova espressione in questo alle-stimento nel cuore di Milano – ha detto Elisa Boscolo durante l’evento inaugurale che ha raccolto intorno all’albero tanti rappresen-tanti del turismo trade -. Giorno dopo giorno e viaggio dopo viaggio, la nostra azienda intende ricoprire un ruolo da ‘ambassador’ della bellezza di questo pianeta. Insieme ai nostri partner siamo qui oggi per festeggiare un’annata che va chiudendosi con risultati eccezionali, e che apre ottime prospettive di sviluppo per il 2024”.



Fino al 6 gennaio, accanto al grande albero di Natale, un temporary shop consentirà di acquistare i cofanetti di viaggio proposti dall’operatore, compresi quelli della nuova collezione Incredible.

Nel pop-up store i visitatori scopriranno anche i nuovi cataloghi Speciale Inverno e Pasqua e Ponti, dedicati ai viaggi di gruppo Boscolo. In più, potranno assistere ad attività a tema che si alterneranno nei diversi week-end prima di Natale: si passerà dalla decorazione di ghirlande natalizie ai biglietti di auguri con dediche, scritte al momento dalla mano di una calligrafa, fino alla possibilità di scegliere palle di Natale personalizzate.



In dettaglio, il calendario delle attività in programma prevede per oggi e domani e successivamente per il 16 e 17 dicembre l’evento Boscolo Christmas Decorations, in cui una flower designer aiuta a creare ghirlande natalizie personalizzate e brandizzate Boscolo. Il 9 e il 10 dicembre sarà invece la volta di Boscolo Best Wishes, evento in cui un’esperta calligrafa realizzerà degli speciali biglietti di auguri fatti a mano con le dediche scelte dai clienti. Infine, il 23 e il 24 dicembre, il negozio aprirà le porte subito prima del giorno di Natale per Boscolo Christmas Balls, dove ci sarà la possibilità di ricevere e creare delle boule di Natale personalizzate.

Nella foto, Elisa, Giorgio ed Elena Boscolo.