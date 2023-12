Il viaggio non più come modo per evadere dalla vita, bensì come vita stessa. Il travel si trasforma ancora, per diventare parte fondamentale dell’esistenza degli individui. Booking.com sintetizza così l’essenza della vacanza nel 2024 che, come spiega Arjan Dijk, vice president e chief marketing officer di Booking.com, “ci stimola a vivere in modo migliore”.

In effetti, in base alla ricerca condotta dal portale sulle previsioni degli utenti, secondo il 78% degli italiani intervistati la vacanza è diventata ormai un’occasione per sentirsi più vitali che mai, mentre il 58% dichiara che, al ritorno a casa, vorrebbe assomigliare di più alla versione di sé mostrata in viaggio.



L'alter ego e l'amante del freddo

Sette le tipologie di viaggiatori che emergono dal lavoro di Booking.com. La prima riguarda coloro che decideranno di inventarsi un proprio alter ego durante la vacanza. Il 30% degli intervistati, ad esempio, racconterà alle persone incontrate durante il suo percorso storie di fantasia sulla propria vita. Una tipologia di viaggiatore che si diverte a incarnare una versione 2.0 di sé e fa di tutto per mostrarsi sotto la miglior luce possibile. D’altronde il 66% degli intervistati si sente più in sintonia con il proprio io durante la vacanza perché si può liberare delle inibizioni.



Ci sarà poi chi andrà alla ricerca di climi più freddi: il 41% afferma infatti che il cambiamento climatico influenzerà il modo in cui pianificherà le vacanze il prossimo anno. Intensa sarà la ricerca di destinazioni che hanno a che fare con l’acqua: ben il 75% degli utenti ha infatti insistito sul fatto che l vicinanza all’acqua li fa sentire immediatamente più rilassati.



Viaggio a sorpresa

Una specifica tipologia di viaggiatore è poi quella che, invece di pianificare i minimi dettagli dei propri spostamenti, preferisce al contrario lasciare tutto al caso: il 42% dei futuri viaggiatori si è detto incline a prenotare un viaggio a sorpresa.



La quarta categoria identificata da Booking.com è quella di coloro che scelgono di andare alla scoperta delle tradizioni culinarie. Oggi, infatti, quasi due terzi (62%) sono più affascinati rispetto al passato dalla storia delle eccellenze gastronomiche dei territori che visitano e ben il 93% vorrebbe provare pietanze locali.



Il wellness, però, ha ancora un ruolo chiave nelle scelte degli italiani. Sono molte, infatti, le persone che prenotano viaggi incentrati sulla cura di sé.



La sesta categoria è di coloro che, pur mantenendo alta l’attenzione sui costi, non rinunceranno a concedersi esperienze di lusso ‘à la carte’ per provare l’emozione di viaggiare come ricchi.



Infine un concetto che rimanda a quello iniziale rimarcato da Booking.com, ossia il viaggio come essenza di vita e stimolo a vivere meglio. L’ultima categoria di viaggiatori identificata è, infatti, quella di chi apprezzerà la bellezza in modo consapevole. Nel 2024, dunque, design e consapevolezza si incontreranno per influenzare il settore dei viaggi con nuove opzioni stimolanti per chi vuole fare scelte più consapevoli e responsabili non solo per una vacanza, ma come stile di vita. “Dalle avventure emozionanti in una nuova destinazione all’incontro con culture diverse e a tutte le altre esperienze - sottolinea Dijk - i viaggi ci aiutano a diventare la migliore versione di noi stessi”.