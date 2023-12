Japan Airlines sceglie Aviareps come rappresentante commerciale in Italia

Japan Airlines si affida a Aviareps per la rappresentanza commerciale sul mercato italiano. La scelta è stata fatta con l’obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio brand tra i principali player del paese.

“Il nostro team di esperti dell’aviazione supporterà la compagnia utilizzando la più vasta esperienza nel settore e una profonda conoscenza del mercato locale – sottolinea Giulio Santoro, gm Italy & Vice President South Europe di Aviareps -. Non vediamo l’ora di guidare e stimolare la crescita di Japan Airlines in Italia avendo come obiettivo finale l’aumento delle vendite dei biglietti aerei per il Giappone e verso tutte le destinazioni facenti parte del network della compagnia”.



Aviareps fornirà quindi il servizio di rappresentanza commerciale a Japan Airlines, occupandosi della promozione delle vendite attraverso lo sviluppo di partnership e attività strategiche sul mercato italiano.