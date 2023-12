Tui, possibile delisting dalla Borsa di Londra

Tui starebbe valutando la cancellazione dalla Borsa di Londra. Il Gruppo potrebbe invece propendere per la quotazione sulla Borsa di Francoforte. Sebbene sia quotata al London Sock Exchange da quasi 20 anni, Tui ha già una quotazione secondaria a Francoforte.

Un delisting di Londra, come si legge su Travelmole, avrebbe però bisogno del sostegno di almeno il 75% degli azionisti. Il ceo Sebastian Ebel ha affermato che questo passaggio non è collegato alla Brexit o a qualsiasi altra questione politica, ricordando che il Regno Unito rimane ancora un mercato chiave per il business.



Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha affermato che circa il 75% delle azioni della società sono quotate in Germania. Il Gruppo Tui ha superato per la prima volta nell’intero anno i ricavi di 20 miliardi di euro e Tui Uk ha contribuito con un utile di 71 milioni di euro.