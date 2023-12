Su RateHawk anche le recensioni delle piattaforme Expedia

Da oggi su RateHawk sono disponibili anche le recensioni del gruppi Expedia. Queste vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili sul portale, provenienti sia da TripAdvisor che da RateHawk stesso.

In questo modo i professionisti del settore potranno consultare velocemente tutte le review più importanti presenti sul mercato.



L'integrazione delle recensioni delle piattaforme di Expedia Group porta così al potenziamento della banca dati di recensioni di RateHawk, aumentata del 17,8% con oltre 136 milioni review verificate di hotel, appartamenti e altri alloggi in tutto il mondo. Uno strumento utile per gli operatori del settore, che possono così scegliere le strutture in modo più consapevole.



“RateHawk si impegna a sviluppare strumenti che permettono ai professionisti del settore viaggi di lavorare in modo sempre più efficiente - spiega Felix Shpilman, a.d. di Emerging Travel Group, società madre di RateHawk -. La nostra piattaforma offre 2,2 milioni di alloggi in 220 Paesi. Orientarsi tra una gamma di opzioni così vasta può sembrare scoraggiante oltre che una perdita di tempo. Considerando le esperienze condivise e autentiche degli ospiti precedenti, gli agenti di viaggio possono restringere la selezione e focalizzarsi sugli alloggi più adatti ai loro clienti. Ciò semplificherà significativamente la decisione sulla scelta della struttura e i viaggiatori avranno un’esperienza piacevole e indimenticabile”.