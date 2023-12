Egitto e Giordania, crollano le prenotazioni dagli Stati Uniti

La guerra tra Israele e Hamas sta facendo sentire la sua eco negativa sulle prenotazioni e cancellazioni di tour e crociere nei vicini Egitto e Giordania, secondo i fornitori presenti alla conferenza annuale della Ustoa - United States Tour Operators Association.

“Per il primo trimestre del 2024 l’impatto è stato piuttosto grave - ammette a Travel Weekly Pamela Hoffee, presidente di Avalon Waterways, che programma crociere di lusso sul Nilo -. Quasi la metà dei nostri ospiti ha cancellato la prenotazione per questo periodo”.



Torna la preoccupazione del terrorismo

Cancellazioni di massa per Egitto e Giordania anche per il tour operator statunitense Collette. “Il tasso di rinunce - riferisce l’executive vice president of revenue management, Jeff Roy - è compreso tra il 30 e il 40% per le nostre partenze a breve termine”.



In base ai dati dell’ultima indagine Ustoa il terrorismo è diventato, per la clientela statunitense, la terza preoccupazione più importante, mentre lo scorso anno nello stesso periodo era al fondo della lista. Le due preoccupazioni principali restano l’incertezza economica e l’aumento del costo della vita.