Royal Caribbean, vendite aperte per le crociere su Star of the Seas

Royal Caribbean International ha aperto le vendite per le vacanze sulla Star of the Seas, il cui debutto è previsto per agosto 2025.

Partenza da Port Canaveral per crociere di 7 notti ai Caraibi e sull'isola privata di Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas.

Gli amanti dell’avventura potranno viaggiare tra isole tropicali nel corso della prossima vacanza nei Caraibi orientali od occidentali e alle Bahamas. Le vacanze appena lanciate presentano località come Basseterre, a St. Kitts e Nevis; Cozumel; Philipsburg, a St. Maarten; Roatan; e San Juan, a Porto Rico.

Ogni viaggio, inoltre, offrirà agli ospiti la possibilità di rilassarsi o di fare il pieno di energia a Perfect Day di CocoCay, l’isola privata, unica nel suo genere, dotata di 13 scivoli, della più grande piscina d'acqua dolce ai Caraibi e alle Bahamas e della sua prima nuova oasi per soli adulti, Hideaway Beach (che sarà disponibile da gennaio del 2024), con spiaggia privata, piscine e punti di ristoro, cabine esclusive, musica dal vivo e altro ancora.



Dopo aver dato il benvenuto in famiglia a Icon of the Seas, due mesi prima del suo debutto previsto a gennaio del 2024, Royal Caribbean sta dando seguito al riscontro ottenuto dalla prima nave della Icon Class portando per la prima volta a Port Canaveral questa combinazione di differenti esperienze. Star offrirà il meglio di ogni vacanza, dalla fuga su una spiaggia a quella in resort e all'avventura in un parco a tema, da vivere negli otto quartieri che sono vere e proprie destinazioni a sé, tra cui figurano Thrill Island; Chill Island; AquaDome; Central Park all'aperto.



I punti di forza di Star della Icon Class includono emozioni adrenaliniche come i sei acquascivoli da record del parco acquatico Category 6 e il Crown's Edge – area da brivido in parte skywalk, in parte percorso su corde sospese - così come le opportunità per rilassarsi attraverso sette piscine, tra cui lo swim-up bar Swim & Tonic, il rifugio per soli adulti Cloud 17 e l'unica piscina a sfioro di The Hideaway, sospesa a oltre 40 metri sopra l'oceano.

Con il debutto di Star a Port Canaveral, Royal Caribbean raddoppia la combinazione di vacanza proponendo Icon a Miami e Star nell'area di Orlando.