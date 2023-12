Club Med, inverno in montagna. Nuovi servizi per la clientela dal Centro-Sud

Club Med punta alla clientela che dal Centro-Sud Italia mira a raggiungere le principali destinazioni sciistiche in portfolio.

Con 14 resort sulle Alpi, direttamente sulle piste, Club Med mira ad abbinare una proposta invernale di qualità all’estrema semplicità e comodità dei trasferimenti.

Grazie ai collegamentiai privati con gli aeroporti di Torino, Ginevra e Lione e i resort Club Med, viaggiare sarà più semplice del previsto.



Con la comodità di poter noleggiare, con supplemento, la migliore attrezzatura sci o snowboard da Rossignol a La Croix che sarà pronta nei locker room della ski room all’arrivo, è possibile viaggiare senza dover pensare a nulla.

Tutto questo anche con il servizio Easy Arrival, con cui registrare online e prima dell’arrivo tutti i dettagli del soggiorno in modo da non dover proprio pensare a niente una volta giunti in resort. All’arrivo gli skipass inclusi sono già pronti per iniziare subito a sciare.



La formula Premium All Inclusive proposta dai resort permette di non rinunciare a nulla e, sotto questo aspetto, la montagna d’inverno sta diventando per Club Med uno dei nuovi punti di forza. L’offerta neve comprende un’esperienza culinaria top di gamma con l’80% di cibi locali, skipass incluso nel prezzo del soggiorno, 25 ore di lezione di sci e snowboard alla settimana a persona per tutti i livelli e altri sport sulla neve oltre a sport indoor, piscina e sauna o hammam, après ski per chiudere al meglio una giornata sulla neve e infine l’assistenza nei Kids Club ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni e la scelta di far soggiornare gratuitamente i bambini fino ai 4 anni non compiuti.