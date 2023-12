Virgin Voyages sbarca in Australia

Debutto nel ‘down under’ per Virgin Voyages. La nuova nave della compagnia di crociere, Resilient Lady, è arrivata ieri nel porto di Sydney, accolta dal suo patron Sir Richard Branson.

Il primo viaggio in Australia targato Virgin Voyages partirà da Melbourne alla volta della Tasmania con tappe a Burnie e Hobart, si apprende da Travel Mole.



Anticipando i piani della compagnia nel Paese il ceo Nirmal Saverimuttu ha spiegato: “Abbiamo alcune destinazioni incredibili in programma per la nostra prima stagione di crociere in Australia, tra cui Sydney, Hobart, Burnie insieme a porti di scalo in Nuova Zelanda come Auckland, Wellington, Napier e Picton”.