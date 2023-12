Ammontano a oltre 13,7 milioni le risorse già liquidate dal Ministero del Turismo in favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator colpiti dall’emergenza Covid. La somma rientra nella prima tranche dei 39 milioni previsti dal Fondo per agenzie e t.o., sbloccata lo scorso mese.

I contributi sono stati destinati a 3266 operatori per un importo complessivo di 13.764.390,44 euro.



Gli altri beneficiari

Per quanto riguarda i restanti operatori ammessi al contributo, fa sapere il Mitur in una nota, sono al momento in corso i controlli previsti dalla legge, a conclusione dei quali sarà possibile procedere all’erogazione dell’importo spettante.



Il Ministero ricorda inoltre che lo scorso 24 novembre la Commissione europea ha adottato la Decisione C (2023) 7990 Final, dichiarando la misura a sostegno delle agenzie e dei t.o. compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.



Prossimamente, quindi, saranno condivise tutte le informazioni utili con gli operatori in possesso dei requisiti per accedere al regime.