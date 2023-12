Oroscopo dei viaggi 2024: le mete da vendere segno per segno

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andare. Puntuale come ogni anno è arrivato l’oroscopo dei viaggi, questa volta redatto dalla compagnia low cost Vueling. Uno spunto alternativo per chi è in cerca di idee da proporre in agenzia per l’anno nuovo. Ecco quindi le mete segno per segno.

Ariete

Schietti, leali e sinceri e sicuri di sé, gli Ariete non mancano di prendere l’iniziativa. Il loro forte temperamento li rende anche caparbi e testardi. A loro Vueling consiglia dunque una destinazione altrettanto audace: l’eclettica Barcellona con il suo armonioso mix di arte, cultura e divertimento. Città vivace, custodisce musei e piazze uniche al mondo, i tesori dei maestri Gaudì e Picasso e strade brulicanti di vita dove divertirsi.



Toro

Pragmatico, stabile, affidabile, il Toro ama la tranquillità e la serenità. Trovano il loro appagamento più forte nei piaceri più semplici. Quale viaggio migliore per loro di una fuga enogastronomica in Francia? Vueling suggerisce un itinerario nelle atmosfere suggestive di Parigi, tra i vicoli di Montmartre al profumo di burro dei café e bistrot o tra le prelibatezze dei magici mercatini.



Cancro

Sensibili e teneri e, per questo, più empatici: basta poco per descrivere i Cancro. Trovano la loro forza nei rapporti più stretti, dove trovano protezione e gentilezza. Proprio per loro, Vueling propone un itinerario nelle paradisiache Isole Canarie. In particolare, Tenerife offre proposte culturali, chilometri di spiagge, parchi aquatici e parchi naturali, adatti per tutta la famiglia.



Leone

Orgogliosi e combattivi, sicuri di sé, dalla natura difficile da dominare: i nati sotto il segno del Leone amano tutto ciò che di regale possa esserci. Per loro, Vueling ha pensato a un itinerario ad Atene, classicamente intramontabile, dove continuare ad ammirare l’imponenza del passato glorioso ancora presente.



Vergine

Ordinati, amanti delle regole e metodici, i Vergine sanno però regalare grande disponibilità e generosità verso chi li circonda. A loro Vueling propone la capitale inglese, Londra, da sempre in equilibrio tra tradizione e innovazione: dai quartieri più trendy come Notting Hill e Soho, a quelli più raffinati come Chelsea o St. James.



Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione sono guidati da un forte senso di giustizia, da una grande capacità di analisi, oltre ad essere attratti da tutto ciò che è misterioso. Per loro, Vueling consiglia i Paesi Baschi. Qui, Bilbao sorprende con il suo centro storico dove perdersi nelle famose ‘Siete Calles’. Tra musei moderni come il famoso Guggenheim o monumenti storici come la Cattedrale di Santiago, la città è la scelta perfetta per un viaggio nel nuovo anno.



Sagittario

Il segno del Sagittario è certamente intraprendente e, talvolta, imprevedibile. Chi è di questo segno tende a voler esplorare ciò che è diverso, oltre a vantare un carattere espansivo e ottimista. La destinazione che fa per loro è la capitale islandese, Reykjavík. Terra solo apparentemente inospitale, fa della natura la sua regina: tra distese nere di lava, il verde del muschio, il viola delle fioriture di lupini a perdita d’occhio, è una scoperta continua.



Capricorno

Dalla forte tempra, sono determinati e ambiziosi, a volte testardi, ma anche meditativi. I Capricorno, amando l’eleganza, troveranno come viaggio adatto a loro la Finlandia, e in particolare Rovaniemi. Immersa nel Circolo Polare Artico, è nota per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale, un luogo magico dove la favola diventa realtà. Dai glaciali pernottamenti nell’hotel igloo alle adrenaliniche gite in motoslitta con husky e renne, riserva soprese ed emozioni per adulti e bambini.



Acquario

Anime libere e capaci di grandi cambiamenti, gli Acquario hanno forte propensione verso il prossimo e l’idealismo. Per loro, gli esperti di Vueling propongono un viaggio ad Amsterdam, capitale dall’animo dinamico e fiabesco. Da girare in battello o in bicicletta, regala sempre meravigliosi giorni di vacanza. Alcune delle tappe da non perdere sono la centrale Piazza Dam, il Van Gogh Museum, la casa di Anna Frank, oltre agli iconici mulini e ai coloratissimi mercatini.



Pesci

Estremamente sensibili e pieni di immaginazione, ma anche volubili, proprio come l’acqua che li contraddistingue. Ai nati sotto il segno dei Pesci Vueling propone Ibiza. La perla delle Baleari, se da un lato è la capitale del divertimento a livello internazionale, audace e instancabile, dall’altro custodisce un lato più misterioso. Un viaggio qui rimette in connessione con la natura, oltre a offrire esperienze culturali e artistiche, sicuramente meno conosciute.