I viaggi di Explora Journeys: la programmazione fino al 2026

Explora Journeys, brand lusso di casa Msc, ha lanciato la sua programmazione sulle navi Explora I e Explora II fino ad aprile 2026. Una serie di viaggi che vanno da quelli più brevi, da 6 a 8 notti, fino a crociere più impegnative, con durata da 19 a 21 notti.

Da ottobre 2024 ad aprile 2025 Explora I si trasferisce nei Caraibi, per sostenere la crescita del marchio sul Nord America. La stagione invernale 2024-2025 debutterà quindi con un grande viaggio da Barcellona ai Caraibi con Bridgetown, Pointe-à-Pitre, St John's e San Juan.



Da aprile a novembre 2025 la nave tornerà invece nel Mediterraneo, per offrire una serie di crociere alla scoperta del Mare Nostrum, con particolare attenzione al Mediterraneo Orientale, fra le isole dell’Egeo e la costa dalmata.



Infine, nell’inverno 2025-2026 i programmi di Explora I prevedono la navigazione sul Mar Rosso e penisola arabica.



Explora II, invece, salperà per il suo viaggio inaugurale da Barcellona a Civitavecchia visitando Ibiza, Spagna; Port-Vendres, in Francia; Portofino, Italia; Montecarlo e Porto Santo Stefano. La nave continuerà poi a navigare nel Mediterraneo occidentale fino a novembre 2024, quando attraverserà l'Atlantico per offrire viaggi ai Caraibi durante i mesi invernali.



Dopo il ritorno nel Mediterraneo per l’estate 2025, nell’inverno 2025-2026 Explora II navigherà nei Caraibi orientali con Pointe-a-Pitre in Guadalupa; Roseau, Dominica; Little Bay, Montserrat e Marigot, St. Marteen.