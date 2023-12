Costa Crociere presenta il nuovo contratto commerciale, valido dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. Strutturato in continuità di impianto con la formula vincente degli ultimi due anni, C-Value si perfeziona e arricchisce di opportunità e incentivazioni.



Valore, reciprocità e servizi restano anche l’anno prossimo i pilastri del nuovo contratto, che in ambito commerciale propone un programma di incentivazione ricco e con un carattere più flessibile, poiché dà la possibilità ai migliori partner di vedere aumentare i loro guadagni prima della fine dell’anno.

“Siamo molto soddisfatti dell’impianto del contratto di valore degli ultimi due anni, poiché è stato apprezzato dalle agenzie di viaggi e ci ha permesso di affrontare le grandi sfide prefissate e raggiungere insieme importanti obiettivi – afferma Riccardo Fantoni (nella foto), direttore commerciale Costa Crociere –. Per questi motivi, il nuovo C-Value 2024 è stato stilato in continuità con i precedenti e, grazie all’attento ascolto della distribuzione organizzata, abbiamo lavorato per semplificarlo e renderlo ancora più solido e remunerativo. L’obiettivo che ogni anno ci proponiamo è quello di migliorare e rafforzare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggi, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa. Il valore che offriamo è dato dai continui investimenti sul prodotto, sulla comunicazione e sui servizi unici e innovativi".



I dettagli del piano

In dettaglio, sono stati introdotti i Jump, ovvero tre momenti durante l’anno per far crescere la commissione base.



La novità all’interno di Segui-C, invece, prevede dei Run, con periodicità variabile, garantendo un’incentivazione tutto l’anno, ma con traguardi da raggiungere con più facilità.



Infine, la struttura di We Care, che assicura delle over commissioni a fine anno, rimane inalterata con tre obiettivi, ma con la novità da quest’anno di concorrere all’early booking già al raggiungimento del primo obiettivo.



Una delle novità sul fronte dei servizi riguarda l’introduzione del canale Instagram all’interno di Red Hab, la piattaforma di gestione della comunicazione social in esclusiva per i partner Costa Point Excellence e Costa Point.



Inoltre, sono stati potenziati e rinnovati i servizi di relazione e supporto, l’attività di formazione erogata attraverso la Costa Academy, i tool digitali di prenotazione e informazione e i materiali per l’allestimento dei punti vendita.