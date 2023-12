Go4sea, nuova sede e nuova programmazione a medio raggio

Go4sea tour operator lancia un format di eventi aziendali di in occasione del trasferimento nella sua nuova sede di Bari: Go4sea Stay with us.

Con l’apertura del nuovo workspace concepito per l’accoglienza e la condivisione Go4sea dà il via ai nuovi eventi aziendali che mettono al centro i “gruppi di lavoro allargati”.

“Non chiamiamola solo formazione – dichiara Tommaso Valenzano ceo e founder di Go4sea –: il nostro intento è creare un gruppo di lavoro unico per trascorrere del tempo di qualità insieme, per il raggiungimento dell’obiettivo in comune, ovvero rendere i viaggi esperienze da ricordare. Con l’unione delle competenze e lavorando in sinergia, ognuno con le proprie attitudini personali e professionali, abbiamo messo insieme in questo format, il team di Go4sea, le dmc che ci supportano nella costruzione dei pacchetti viaggio e gli agenti di viaggi i cui feedback costruttivi sono essenziali”.



“In un ambiente stimolante e smart ascoltiamo e ci scambiamo idee creando un vero e proprio team allargato. Pensiamo che non ci debbano essere divisioni di ruoli nella costruzione di qualcosa di bello e crediamo che questo possa fare la differenza”.



Nei nuovi uffici, in cui si sperimenta lo spazio condiviso ci sono sale per ogni attività, dall’ openspace operativo alla sala riunioni, dalla sala meeting alla Social Kitchen per finire agli spazi relax dislocati in vari punti del nuovo Hub di Bari.



In occasione del primo evento è stata anche presentata la nuova programmazione medio raggio del tour operator: voli speciali dall'aeroporto di Bari per alcune tra le mete principali del Mediterraneo tra cui Lampedusa, Pantelleria (novità assolute), Corfù, Lefkada, Cefalonia, Salonicco con la Penisola Calcidica, Creta, Paros. A completamento il Montenegro con Tivat, la Turchia con Bodrum e Larnaca.

Tutte queste destinazioni saranno proposte anche da altri aeroporti italiani come Napoli e Roma e dai principali aeroporti del Nord Italia, grazie a blocchi spazio su linea per le date clou della stagione e alla piattaforma dinamica operativa da gennaio 2024.



Anche per il lungo raggio continua l’espansione su due binari: quello del groupage

con offerte selezionate e proposte a date e prezzo fisso e quello con i pacchetti individuali tailor made.