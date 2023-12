Agenzie spagnole: fatturato medio in crescita del 10% sul 2019

Gli ultimi dati riportati dall’associazione spagnola delle agenzie di viaggio specializzate (Acave) indicano che il fatturato è superiore di circa il 10% rispetto a quello del 2019. Manca solo un mese alla fine dell'anno e la stima dovrebbe essere attendibile.

Il presidente Jordi Martí ha evidenziato che l'89% degli associati afferma che nel 2023 otterranno risultati migliori rispetto al ricordato 2019. E solo l’11% di loro afferma di aver “pareggiato” le cifre. Come riporta Hosteltur, Acave ritiene che si possa parlare di una stagione che nel suo insieme è stata un record”, cioè un nuovo record derivante dall'essersi lasciati alle spalle il 2019; con "un aumento medio di circa il 10% nei fatturati delle agenzie".



Addirittura il 34% degli intervistati colloca il proprio fatturato in aumento del 15% rispetto al 2022.

Per Acave anche la redditività di quest'anno è stata positiva, ma non è cresciuta in proporzione al fatturato, visto l'aumento dei prezzi su tutte le componenti del viaggio, in particolare sul trasporto aereo e sull'alloggio. Il 45% delle agenzie dichiara di aver registrato una redditività media superiore al 2022, mentre il 22% dichiara di aver mantenuto lo stesso livello dell’anno scorso e il 33% dichiara che è stata inferiore.



Martí ha sottolineato che dopo la pandemia le agenzie“sono uscite più forti perché le persone hanno visto che valeva la pena fidarsi di un adv", per le garanzie offerte. E ha ritenuto che il trend continuerà.