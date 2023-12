Il 10 anni di Global GSA: “A fianco di agenzie e t.o.”

Global GSA ha festeggiato quest’anno il suo decimo anniversario con una serie di eventi dedicati al trade che hanno portato l’azienda in tour fra Napoli, Bologna, Genova, Roma, Bari, Torino, Verona, Treviso.

Ultima tappa, quella di Milano, durante la quale sono stati coinvolti coinvolto oltre 80 operatori, tra agenzie di viaggi, tour operator, network e business travel center.



"Da 10 anni, Global GSA è al fianco delle adv e dei tour operator, fornendo supporto quotidiano attraverso un help desk altamente qualificato e un sales team operativo sul territorio - dice Manlio Olivero, president & ceo del GSA -. Abbiamo scelto di celebrare questo importante traguardo con una serie di eventi che ci hanno permesso di rafforzare i legami con i nostri partner e presentare le ultime novità dei brand rappresentati."



Le celebrazioni testimoniano l'impegno di Global GSA nel consolidare le relazioni con le agenzie, i t.o e i network, enfatizzando un approccio centrato sul valore delle relazioni nel mercato. Come sottolinea Patrizia Ribaga, managing director di Global GSA : "Le relazioni sono al centro del nostro approccio al mercato. Vogliamo offrire un supporto di eccellenza alle agenzie, con un team di professionisti ed un ventaglio di prodotti e servizi di assoluto valore."