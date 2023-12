Boscolo Tours in Giappone, novità per il 2024

Arriva il Giappone nella programmazione 2024 di Boscolo Tours. L’operatore ha lanciato la prima novità dei suoi programmi per il nuovo anno, introducendo due tour sul paese del Sol Levante.

Gli itinerari sono realizzati in collaborazione con ITA Airways ed Etihad, e prevedono entrambi la partenza dai principali aeroporti italiani via Roma Fiumicino, dove l’intero gruppo si unirà all’accompagnatore a bordo dello stesso volo.



Il tour ‘Giappone classico’ prevede un itinerario essenziale, alla scoperta di tutti gli highlight imperdibili del Paese. Il viaggio comincia dalla capitale Tokyo e prosegue poi con tappe a Kyoto, Nara, Kanazawa, al villaggio tradizionale di Shirakawa-go e a Takayama.



Il 'Gran Tour del Giappone' rappresenta invece un ampliamento dell’itinerario del “Giappone classico”. Vengono incluse le tappe aggiuntive di Osaka, Hiroshima, dell’iconico Santuario di Itsukushima e del Castello di Himeji, conosciuto come il Castello dell’Airone Bianco.