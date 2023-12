di Alberto Caspani

Più collaborazioni con il trade per riequilibrare le vendite. Grimaldi Lines chiuderà il 2023 con 5 miliardi di euro di fatturato, anno record trainato soprattutto dal canale b2c, ma con importanti segnali di controtendenza.

“Gli operatori che lavorano su target specifici - spiega Francesca Marino (nella foto), passenger department manager Grimaldi Group - sono per noi strategici perché contribuiscono al rafforzamento dell’offerta su tutti i mesi dell’anno, permettendoci di valorizzare al meglio il nostro ricco programma di eventi on board. Nel 2024 vorremmo infatti arricchirlo con nuove iniziative di librerie, palestre o discoteche galleggianti, oltre che implementare la formazione degli istituti professionali col progetto Grimaldi Educa. In questi segmenti, o nell’ideazione di nuovi format, il trade può avere una voce ben più forte dell’attuale 30% delle vendite”.



Se il Mediterraneo è oggi il bacino che garantisce le rotte più redditizie, vantando ai primi posti Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, Grimaldi Group manterrà una forte diversificazione di destinazioni, frequenze e tipologie di trasporto.