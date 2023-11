Emma Villas rilancia l’Academy: obiettivo formazione per 170 nuove risorse

Emma Villas lancia anche per quest’anno la Emma Villas Academy, il progetto dedicato alla crescita e alla valorizzazione delle nuove figure del comparto turistico, che ha l’obiettivo di formare per il 2024 170 persone nel settore dell’hospitality.

Nel primo anno di corsi, sono stati oltre 100 gli addetti al settore che sono stati formati, con l’acquisizione delle competenze necessarie per garantire un elevato standard di servizio e un'assistenza efficace e specializzata.



“Dopo il successo del primo anno di attività – dichiara Giammarco Bisogno (nella foto), fondatore e ceo di Emma Villas - anche per il 2023-24 abbiamo confermato un importante investimento nella formazione del nostro team e nell’ingresso di nuove risorse specializzate come il portfolio manager, il property manager, il quality inspector, il sales manager, il concierge manager e l’account marketing e comunicazione”.



Due i moduli principali del corso, che si terrà anche online: il primo dedicato alla formazione tecnica e il secondo dedicato al “Change Management”. Il modulo dedicato alla formazione tecnica mira ad approfondire argomenti trasversali sia per i nuovi collaboratori e i junior del settore, sia per chi richiede una maggiore specializzazione.



Tra gli argomenti affrontati nel piano di studi vi è anche un deep dive sul mondo Emma Villas, attraverso un programma dedicato al team estero che segue Chiara Travels, il nuovo brand del gruppo che propone affitti brevi di ville e casali di pregio all’estero, e all’integrazione dell’offerta che lo stesso brand comporta, con l’inserimento di figure booking, concierge, commerciale e marketing.



A questi, si aggiungono anche sessioni semestrali di presentazione delle nuove strutture di Emma Villas che, nel corso del 2023, sono cresciute del +12,45% rispetto all’anno precedente.

Alla formazione tecnica svolta dall’Academy si affianca un progetto di Change management. Il programma è rivolto al senior management e ai team, e prevede il coinvolgimento di formatori esterni che accompagneranno il percorso di costante aggiornamento delle skills di leadership, project management e teamwork.



Per candidarsi è necessario inviare una mail di presentazione allegando curriculum vitae e foto all’indirizzo mailing@emmavillas.com