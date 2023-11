“Da una prima lettura delle proposte della Commissione europea possiamo ritenerci soddisfatti - dice in un intervento riportato dal Sole 24Ore Giuseppe Cimminisi (nella foto), presidente Fiavet Confcommercio -. In particolare osserviamo che per quanto attiene alla Direttiva pacchetti viene recepita la nostra richiesta di obbligo di rimborso dei fornitori dei servizi inclusi nei pacchetti di viaggio. Rimane quindi l’obbligo di rimborso al passeggero in caso di recesso da parte dell’organizzatore del viaggio, ma viene previsto, entro 7 giorni, che i fornitori a loro volta, rimborsino l’organizzatore del pacchetto di viaggio”.