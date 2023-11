A Royal Caribbean la nave più grande del mondo: Icon of the Seas

A prenderla in consegna è stata Royal Caribbean. Stiamo parlando della nave più grande del mondo, la Icon of the Seas, che vanta numeri importanti: 250.800 tonnellate di stazza, 20 ponti, una capacità di 7600 ospiti e, con i membri dell’equipaggio, un totale di quasi 10mila persone imbarcate.

“Stiamo celebrando più di una nuova nave - sostiene Jason Liberty, ceo di Royal Caribbean Group -: questa è anche la celebrazione del culmine di oltre 50 anni di innovazione per creare la migliore esperienza di vacanza”.



Icon of the Seas salperà per Cadice, in Spagna, per alcuni ritocchi finali prima di un viaggio transatlantico verso la sua nuova casa a Miami. Il viaggio inaugurale, una crociera ai Caraibi di una settimana, è previsto per il 27 gennaio 2024. La nave, spiega TravelMole, dispone di 40 bar e ristoranti, sette piscine, un simulatore di onde FlowRider e un campo da minigolf. Sono disponibili 28 diverse categorie di cabine, inclusa la Family Townhouse su tre livelli.