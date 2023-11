Il Messico pensa a una tassa sulle crociere

Il Messico, in particolare lo stato di Quintana Roo, che ospita due dei porti crocieristici più trafficati del Paese, ha inserito nella legge di bilancio per il 2024 una tassa sulle crociere.

La tassa dovrebbe essere nell’ordine di 5 dollari per ogni passeggero e andrebbe a finanziare miglioramenti delle infrastrutture e soccorsi in caso di catastrofi come gli uragani.



Cozumel e Costa Maya, entrambi nello stato di Quintana Roo, insieme accolgono oltre 4 milioni di crocieristi ogni anno, che dovrebbero pagare la nuova imposta al momento della prenotazione della crociera.