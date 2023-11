Mein Schiff Relax: a Monfalcone il varo dell'eco nave Tui Cruises di classe inTUItion

Varo ufficiale presso Fincantieri a Monfalcone di Mein Schiff Relax, la prima di due navi da crociera di classe ‘inTUItion’ di nuova concezione dual-fuel che Fincantieri sta realizzando per Tui Cruises.

“Con circa 160mila tonnellate di stazza lorda, queste unità costituiranno la spina dorsale della flotta del futuro di Tui Cruises. L’ordine si basa su un progetto sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di modernità e sostenibilità di Tui Cruises. Con una configurazione di prodotto innovativa, al centro del progetto è posta l’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale. Le navi saranno in grado di sfruttare la propulsione a Lng". ha spiegato il cantiere in una nota ripresa da Shippingitaly.



Fincantieri sta inoltre studiando “la possibilità di farle operare in futuro con biocarburanti a basse emissioni. Le navi saranno infine dotate di un sistema di trattamento dei rifiuti innovativo ancora più efficiente in grado di trasformare le sostanze organiche in carbone vegetale mediante processo termico”.