Jet2: nell'estate 2025 quasi un milione di posti in vendita

L'isola greca di Symi e la riviera ateniese sono le ultime novità del programma estivo 2024 di Jet2, con Pola, sulla costa istriana della Croazia, pronta ad unirsi alla line-up nell'estate 2025, insieme a Porto.

Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays, in un intervento riportato da TTGMedia, ha dichiarato: "L'annuncio di quattro nuove arriva in risposta alla domanda che stiamo registrando da parte dei clienti e degli agenti di viaggi". Heapy ha affermato che l'aggiunta di Symi e della costa di Atene dimostra l'impegno della compagnia aerea e dell'operatore nei confronti della Grecia, aggiungendo che Jet2 è felice di espandersi anche a Porto e Pola.



Jet2 servirà Symi nel sud-est dell'Egeo da tutte le 11 basi nel Regno Unito via Rodi, dove gli ospiti trascorreranno la prima notte della loro vacanza prima di prendere un traghetto di circa 90 minuti per Symi il giorno successivo.

Jet2 offrirà poi una gamma di sistemazioni da tre a cinque stelle in otto resort nelle zone costiere dentro e intorno alla capitale greca Atene: Glyfada, Vouliagmeni, Lagonissi, Anavyssos, Sounio, Vravrona, Mati e Marathon.



I voli dell’estate 2024 per Atene opereranno da Birmingham, Manchester e Stansted tra il 2 maggio e il 31 ottobre. Con l’aggiunta di Symi e della costa di Atene, nell’estate 2024 Jet2 volerà più di 100 rotte verso 14 aeroporti greci, operando verso 19 regioni turistiche.



Per quanto riguarda l’estate 2025, Jet2 offrirà sette resort a Pola e dintorni, sulla costa istriana della Croazia: Parenzo, Rovigno, Umago, Cittanova, Pola, Medolino, Orsera e Rabac. I voli saranno disponibili da Birmingham, Manchester e Stansted.

Porto è l'ultima aggiunta al programma di Jet2, con Jet2CityBreaks disponibili da Birmingham e Manchester, pronti a prendere il via nell'estate 2025.

Saranno disponibili fino a due servizi settimanali da ciascun aeroporto dal 27 marzo 2025 al 9 novembre 2025 il giovedì e la domenica.



Jet2 ha anche messo in vendita il suo programma completo Jet2CityBreaks per l’estate 2025 dagli aeroporti di Birmingham, Glasgow, East Midlands, Edimburgo, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle e Stansted.

Le destinazioni includono Atene, Barcellona, Budapest, Cracovia, Praga, Parigi, Roma, Nizza, Vienna e Venezia, con ulteriori voli nell'estate 2025 per Barcellona, Praga e Roma da Birmingham e per Atene, Barcellona e Venezia da Manchester.



In totale, Jet2 opererà più di 110 voli settimanali su 40 rotte urbane, con quasi un milione di posti in vendita per l’estate 2025 – in aumento del 12% rispetto all’estate 2024.