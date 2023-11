Gruppo Bluvacanze: ecco gli agenti 'top' premiati per la vendita delle crociere

Dodici agenzie di successo: tante sono i punti vendita del Gruppo Bluvacanze, con i brand Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e affiliati attraverso il polo distributivo Blunet, che hanno ottenuto riconoscimenti da Msc Crociere durante l’evento ‘All Stars of the Sea’.

Tra loro, il premio per il miglior risultato di produzione in termine di vendite di crociere è andato alla Vivere & Viaggiare di Pisa, che ha saputo cogliere l’onda di un esercizio 2023 straordinario.



“I nostri agenti di viaggi stanno dimostrando di sapere interpretare la versatilità di un mercato che cerca novità, competenza e disinvoltura nella comunicazione: questo è il futuro della professione, sempre più digitale e sempre meno semplici intermediari”, ha commentato Raffaele Caiazzo (nella foto), della direzione commerciale Bluvacanze.



Nell’ampio range di categorie i punti vendita premiati come migliori nella categoria sono stati Crociere Gratis di Pozzuoli come Best Online Agency; Viaggiare Con Averno di Pozzuoli come Best World Cruise; Montesacro Viaggi di Roma come Best Gruppi; Vivere &Viaggiare Pisa come Best Performance; Bluvacanze Barletta come Best Performance; Vivere & Viaggiare Taranto come Best Fly&Cruise Lungo Raggio.



I punti vendita del Gruppo premiati con nomination sono stati: A Sud Travel Cruise di Stigliano nella categoria Best Yacht Club; New Madison Travel di Villaricca nella categoria Best Performance; Riviera Iblea di Vittoria nella categoria Best Performance; Venetours viaggi e turismo Napoli nella categoria Best Performance; Pantheon Viaggi Massafra nella categoria Best Performance; I Viaggi Di Zoe Martina Franca nella categoria Best Fly&Cruise Lungo Raggio.



“A tutti gli agenti premiati va il nostro ringraziamento per avere saputo cavalcare un andamento tonico, come il prodotto crociera ormai garantisce da anni, mostrando sempre di sapersi innovare e di incontrare i gusti dei pubblici vacanzieri italiani e internazionali” ha aggiunto Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze.