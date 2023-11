Nel 2024 il business travel si riporterà sui livelli del 2019. Ne è sicuro Sandro Gargiulo (nella foto), head of account management Southern Europe di Travelport, che sottolinea come i viaggi d’affari siano profondamente cambiati nel post pandemia.

“Esiste una forte contaminazione fra viaggi leisure e business travel – spiega -; l’approccio al viaggio di lavoro è profondamente cambiato, ma i numeri sono dalla nostra parte”. Gargiulo segnala infatti come la spesa in questo settore in Italia resti elevata, pari nel 2022 a oltre mille miliardi di euro.



“I conflitti internazionali – aggiunge il manager – non impediscono ai viaggi d’affari di crescere: basti pensare che gli Emirati attualmente sono al 110% rispetto ai volumi registrati nel 2019. Certo, le tensioni in Medio Oriente fanno sentire i loro contraccolpi, ma il business travel si adatta più facilmente ai nuovi scenari e alle crisi. Anche durante la pandemia il segmento ha comunque retto e ha recuperato rapidamente nel periodo post Covid. Attualmente poi, il sentimento di ottimismo che si respira nelle aziende è elevato”. I.C.