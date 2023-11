Bravo Innovation Hub, oggi il Demo Day delle quattro startup selezionate da Invitalia e Mimit

Si sta tenendo in questi minuti a Brindisi il Demo Day di Bravo Innovation Hub, l’incontro dove le quattro startup selezionate per partecipare al programma di Invitalia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy potranno presentare la propria soluzione a una platea di investitori.

Il percorso di accelerazione

Le quattro aziende sono MeeTravel, Unexpected Italy, Treepli e Mountain Maps e hanno in comune la personalizzazione, con diverse modalità, di soggiorni ed esperienze di viaggio. Il Demo Day arriva a compimento delle 12 settimane del percorso di accelerazione offerto da Bravo Innovation Hub insieme a un grant “equity free” di 20mila euro. Il percorso di accelerazione è stato gestito da LVenture Group, The Qube Incubator e Cetma all’interno di Palazzo Guerrieri a Brindisi.



MeeTravel è l’app di Sara de Vincenzo ed Emiliano Piccinin che permette di scegliere i compagni di viaggio con il supporto di un algoritmo Ai proprietario e di semplificare la pianificazione dei viaggi. Mountain Maps è invece un’app di navigazione per la montagna, della startup dei cinque trentini Denny Calovi, Antonio Sciarretta, Paolo Rota, Mattia Fravezzi e Renato Nerini. Grazie all’intelligenza artificiale, l’app genera itinerari personalizzati che possono essere ulteriormente adattati attraverso la selezione di specifici filtri.



Unexpected Italy è un ecosistema di viaggio fondato da Elisabetta Faggiana e Savio Los, fondatori anche di Unexpected London. La missione è offrire un’alternativa alle esperienze standardizzate di viaggio, concentrandosi su business indipendenti italiani, selezionati in base a criteri come autenticità, comunità, qualità, unicità, accessibilità e sostenibilità.



Infine Treepli è la startup fondata da Francesco Di Gregorio, Giovanni Lotterio, Maurizio Consilvio e Diodato Ferraioli, che permette di trovare il viaggio ideale per le proprie esigenze grazie agli itinerari già testati dagli utenti e condivisi sulla piattaforma. Treepli offre un servizio anche per gli operatori del settore che possono utilizzare gli itinerari per promuovere destinazioni e servizi sui social attraverso la voce dei viaggiatori.