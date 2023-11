“Favorire l’incontro tra i bisogni dei turisti e l’offerta del sistema turistico italiano e supportare gli operatori nel loro percorso di digitalizzazione”. Questi gli obiettivi del Tourism Digital Hub, presentato al Forum Internazionale del Turismo dalla dottoressa Paola Cianfriglia, dirigente del Ministero del Turismo.

Programma finanziato dal Pnrr, il Tdh è “un hub multicanale, accessibile da Italia.it” che “vuole essere un ponte virtuale, in grado di sistematizzare tutto il complesso sistema del turismo italiano”, facendo incontrare “la variegata domanda dei turisti con la vasta offerta degli operatori”.



Le funzioni per le aziende

Per le aziende, la piattaforma - che si avvale della collaborazione di Unioncamere - si presenta come “un’ecosistema aperto, doveè possibile lo scambio di dati e contenuti”, ha spiegato Cianfriglia, e dove gli operatori, una volta completata la procedura di accreditamento, possono “pubblicare l’offerta e accedere a un’area riservata con servizi di varia natura divisi in aree tematiche”. Queste spaziano dagli strumenti per efficientare le attività alle statistiche di settore, per arrivare alla formazione e alla promozione nazionale e internazionale. “Punta di diamante – ha aggiunto Cianfriglia – è la dashboard, che fornisce dati statistici per favorire scelte strategiche, consultabili sia su base nazionale che su base geografica”.



Le funzionalità per i turisti

Lato turista, le funzionalità includono una “serie di sezioni” per scoprire le destinazioni della Penisola e pianificare gli itinerari. “La prima è ‘Dove andare e cosa fare’, che consente di selezionare una località e scoprirne foto, mappe ed eventi di interesse; la seconda, ‘Come arrivare’, permette di accedere ai servizi di trasporto e prenotare gli spostamenti; vi sono poi ‘Dove mangiare’ e ‘Dove dormire’”. Disponibile anche “un’app, uno strumento geolocalizzato che permette al turista di vivere l’esperienza nel momento in cui compie il viaggio e definire un itinerario aggiungendo via via le tappe”. A. N.