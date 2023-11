Abu Dhabi, Les Roches gestirà la nuova accademia di formazione

Sarà Les Roches a gestire e guidare la nuova accademia di formazione nel settore dell’ospitalità ad Abu Dhabi. L’annuncio è stato fatto dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi), che ha specificato come il campus di Les Roches Global Hospitality accoglierà i primi studenti a partire da settembre 2024.

“In linea con la nostra visione di ispirare viaggi di creatività e scoperta - dichiara S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi - la nuova accademia giocherà un ruolo chiave nell'assicurare la crescita sostenibile a lungo termine dell'industria dell'ospitalità, supportando le future generazioni a raggiungere il loro pieno potenziale. Celebrando l'ospitalità emiratina l'accademia andrà ad aggiungersi al nostro variegato ecosistema che valorizza i talenti locali e continuerà a contribuire alla crescita di Abu Dhabi come polo dinamico e sostenibile per il turismo e la cultura".



Un approccio su misura

L'accademia si differenzierà grazie a un approccio emiratino unico e su misura, che porterà in primo piano le pratiche e i valori delle tradizioni autentiche nel suo programma di studi. Le esperienze immersive nell'ospitalità degli Emirati Arabi Uniti saranno il legame che unirà studenti e pubblico locali e globali e il programma di studi comprende anche una serie di certificazioni di competenze pratiche e legate all'ospitalità, in settori quali le operazioni alberghiere, i viaggi, il turismo, i trasporti e l'imprenditorialità.



Un investimento per il futuro

"Questo momento - rimarca Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches Global Hospitality - segna un nuovo capitolo nella storia di un Paese e di una regione che hanno alcuni degli hotel più prestigiosi al mondo e che si stanno preparando per il futuro formando e preparando la prossima generazione di leader del settore che sostengono i valori e l'autenticità dell'ospitalità emiratina”.