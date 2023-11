di Gaia Guarino

Una convention da record. È stata questo ‘Destinazione futuro’, l’evento organizzato a Milano dal Gruppo Bluvacanze, uno sguardo a un presente che si evolve velocemente e che necessita grande capacità di adattamento e volontà di cambiare.

“Ciò che è nuovo ci appare diverso e tendiamo a scansarlo - commenta in apertura Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze -. Una strada nuova può portare difficoltà, delusioni. Ma la strada nuova può donare anche soddisfazioni. Personalmente sono stato abituato a guardare ai cambiamenti come opportunità”.



Tra gli argomenti più caldi vi è stato l’utilizzo dell’AI in agenzia, uno strumento che sta rivoluzionando il modo di lavorare, anche nel settore turistico. Da qui l’idea di dare vita a una AI Academy attiva nel primo trimestre del 2024. “La parola chiave della convention è formazione continua per tutti - sottolinea Claudio Busca, direzione generale retail Gruppo Bluvacanze -. Gli ultimi 6 mesi sono stati una corsa, e noi dobbiamo fare un salto mutando l’approccio, cercando di costruire insieme un percorso”. Tra le novità, infatti, figurano anche una Social Academy e una Legal Academy.



Hug More, gratificare il cliente

A dispetto di un contesto virtuale che si fa spazio nel mercato, resta comunque l’adv il fulcro del modello di business di Bluvacanze, perché è l’interazione con il cliente finale a fare poi la differenza.



E in base a questo è stato declinato il concetto di Hug More. “Oggi l’80% del nostro impegno è legato all’operatività e il 20% al cliente, ma entro il 2027 vogliamo ribaltare questi dati - conclude Antimo Russo, direzione network Gruppo Bluvacanze -. A fronte di un cliente con nuovi livelli di pigrizia e poca pazienza, non soltanto dobbiamo proporre esperienze sempre più personalizzate, sia offline sia online, ma soprattutto occorre rimanere umani, amare i clienti che arrivano frustrati dal web e fare il possibile per gratificarli”.