A margine del Forum sul Turismo in corso a Baveno, Enzo Carella (nella foto), presidente FederTerziario Turismo, ha voluto sintetizzare la visione degli operatori del settore: “Credo che questi incontri evidenzino la consapevolezza del Governo rispetto al ruolo centrale che il turismo riveste nell’ambito dell’economia nazionale. Un vero e proprio pilastro che va curato con strumenti e strategie di politica economica adeguati”.

“In questi giorni - prosegue Carella - vogliamo soprattutto ascoltare la visione del Governo rispetto alla nostra industry, ci sarà tempo per dire la nostra nei tavoli ministeriali e nel corso di incontri one to one. Il turismo è un comparto articolato che coinvolge tantissime professionalità e tecnicismi. Il confronto è fondamentale perché c’è bisogno di pianificazione, di politiche economiche e industriali a sostegno di imprese e lavoratori”.



In chiusura, il presidente Carella ha ricordato che “la filiera del turismo è molto ampia e variegata, coinvolge territori, professionalità, filiere specializzate. È una filiera connessa figlia della microimprenditorialità italiana che va sostenuta e governata senza semplificazioni. Imprese ricettive, trasporti, tour operator, società di servizi, di eventi, di comunicazione, pubblici esercizi sono interconnessi e partecipano ciascuno a organizzare in maniera professionale i dettagli di un soggiorno; hanno quindi bisogno di regole chiare e di una pianificazione di lungo periodo per poter competere in maniera efficace anche nei mercati internazionali”.