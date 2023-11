Chief happiness officer, ecco cosa fa il manager della felicità

L’attenzione alla sostenibilità, che non è solo ambientale, ma è anche sociale ed economica, ha fatto nascere nuove professionalità. È il caso del chief happiness officer, figura che si occupa di favorire il benessere e la soddisfazione dei dipendenti.

Secondo i numeri diffusi durante il Biz Travel Forum in Italia esistono 250 chief happiness officer certificati ed entro il 2025 il 59% delle aziende italiane prevede di inserire figure di questo tipo all’interno della propria organizzazione.



“L’isolamento della pandemia - ha sottolineato Massimo Di Pasquale, head of national sales & account Uvet Gbt - ha provocato un cambiamento radicale nelle aspettative delle persone, che oggi scelgono le aziende che dimostrano attenzione al benessere dei dipendenti. Nel 2022 ci sono state 2,2 milioni dimissioni, il 14% in più rispetto al 2021 e questo dimostra che le persone cercano delle realtà che tengono in considerazione concetti come lo star bene e la felicità”.



Amina D'Addario