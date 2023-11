Gattinoni Talk, il format sulle tendenze del business travel tornerà nel 2024

Essere o benessere, questo è il problema. Il talk “Dal wellbeing al bleisure”, organizzato dal Gruppo Gattinoni in collaborazione con Forbes sulle nuove tendenze dei viaggi d’affari, ha chiuso il miniciclo di 4 appuntamenti adottando il punto di vista dei lavoratori del futuro: Millennials e generazione Z.

“La richiesta di una maggior attenzione al tempo personale anche nelle trasferte di lavoro - ha osservato Elena Carlino, head of sales Gattinoni business travel - non è solo frutto della sensibilità post-pandemica, ma un’esigenza che sta rafforzandosi nel settore su stimolo delle nuove leve che entrano in azienda e nelle imprese”.



Per Alessio Carciofi, docente di marketing & digital wellbeing “il benessere è oggi un concept che va declinato tanto a livello di nuovi spazi di lavoro, quanto di riequilibrio nell’uso del digitale, onde creare esperienze professionali che godano delle stesse facilities dei viaggi di piacere".



Accortezze che, oltre ad essere raccolte nei video dei 4 talk a disposizione sui canali del Gruppo Gattinoni, potranno essere indagate in un nuova rassegna nel 2024. A. C.