Msc Crociere continua a investire su Ocean Cay Msc Marine Reserve con nuove infrastrutture e servizi. Tra le novità, una serie di centri deputati alle attività sportive acquatiche e ai tour dell'isola, nonché punti ristoro per accrescere l'offerta f&b.

Si aggiungerà, inoltre, il Msc Foundation's Marine Conservation Centre, una base destinata ai biologi impegnati nell'analisi dei coralli e agli studenti. Il centro ospiterà mostre e programmi volti a sensibilizzare gli ospiti su temi come la protezione degli oceani e dell'ecosistema marino.



Infine, verranno piantati nuovi alberi e saranno costruiti ulteriori spazi per lo staff.



Confermata negli itinerari

Come riporta travelweekly.com, già durante l'estate Msc aveva annunciato la chiusura dell'isola dal 7 aprile al 22 maggio al fine di avviare e concludere i lavori necessari per migliorare l'esperienza dei propri viaggiatori.



Nel frattempo però, durante la stagione invernale 2023-24, la destinazione sarà protagonista della programmazione della compagnia con ben 5 navi - Msc Divina, Msc Magnifica, Msc Meraviglia, Msc Seascape ed Msc Seashore - che la includeranno nei propri itinerari. G. G.