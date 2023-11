Giver sui fiumi d’Europa per la primavera-estate 2024

Una programmazione che comprende le principali vie d’acqua europee è quella di Giver Viaggi, che lancia l’anteprima digitale del suo catalogo per la primavera e estate 2024 dedicato alle crociere fluviali.

La novità di quest’anno è una partenza il 13 giugno 2024 nella Valle della Loira da Nantes a bordo della MN Loire Princess, nave categoria 5 stelle noleggiata da Giver in esclusiva per il pubblico italiano.



La programmazione comprende due crociere in primavera sul Reno rispettivamente di 6 e 7 giorni, dedicate alla fioritura dei tulipani con partenza il 20 e il 25 aprile. Per l’estate invece Giver proporrà due tipologie di itinerari, il primo di 8 giorni dedicato a Olanda e Fiandre con partenza il 4 agosto, e il secondo con navigazioni tra Amsterdam e Basilea, di 8 o 9 giorni, con partenze il 14, 21 e 28 luglio, e ancora l’11 e il 19 agosto. I viaggi si effettueranno a bordo della MN Aurora, imbarcazione di categoria 4 stelle superiore, sulla quale Giver opererà con la sua direzione di crociera e staff turistico.



Per quanto riguarda il Danubio, la navigazione sarà a bordo della MN River Sapphire e della MN Serenade, imbarcazioni entrambe di categoria 4 stelle superiore. Le proposte presentano viaggi da Vienna a Budapest con partenze il 22 giugno e da Budapest a Passau il 29 giugno a bordo della MN River Sapphire, mentre sulla MN Serenade opereranno invece crociere di 7, 8 e 10 giorni di diverso itinerario lungo il corso del Danubio con partenze il 24 e 31 luglio, e ancora 7, 16 e 22 agosto.



In Portogallo, sul Douro, la navigazione sarà a bordo della MN Infante Don Henrique con due crociere di 10 giorni da Porto a Lisbona, con partenza il 22 luglio, e da Lisbona a Porto con partenza il 10 agosto.



Elba e Havel saranno invece servite dalla MN Johannes Brahms con due crociere di 8 giorni da Berlino ad Amburgo, con partenza il 3 agosto, e da Amburgo a Berlino, con partenza il 10 agosto.



Infine, per quanto riguarda il Rodano, il 20 luglio partirà una crociera di 7 giorni da Lione a Marsiglia sulla MN Rhone Princess, esclusiva Giver per il mercato italiano.