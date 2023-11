Crociere, come cambiano gli itinerari a causa delle tensioni internazionali

Crociere ancora una volta alla ribalta. Dopo aver contribuito a dare fiato al mercato durante l’emergenza Covid, i viaggi per mare tornano in primo piano anche in una fase in cui gli equilibri geopolitici spingono molti a scegliere destinazioni lontane dai conflitti. E la capacità delle compagnie di rimodulare gli itinerari sulla base delle nuove esigenze si sta dimostrando una carta vincente.

Lo sanno bene in casa Costa Crociere, dove la compagnia ha “modificato gli itinerari che erano previsti visitare Israele nei prossimi mesi - recita lo statment -. Nello specifico, sono già stati cancellati gli scali in Israele del programma nel Mediterraneo Orientale di ottobre/novembre 2023 di Costa Pacifica; quelli di Costa Toscana nelle due crociere di posizionamento per e dagli Emirati; quello di Costa Fortuna a maggio 2024. Gli scali cancellati in Israele sono stati sostituiti con scali di pari attrattiva in Turchia, Grecia e Tunisia”.



Dal canto suo, Msc Crociere ha annunciato un cambio di itinerario per Msc Orchestra che, a partire dal 18 dicembre, opererà nel Mediterraneo con un itinerario di 7 notti disponibile fino ad aprile 2024 fra Italia, Francia e Spagna. A causa dell’attuale situazione geopolitica, Msc aveva già annunciato la cancellazione del precedente itinerario invernale di Msc Orchestra che avrebbe dovuto operare nel Mar Rosso.



“A causa del conflitto in continua evoluzione che si sta verificando in Israele - recita infine uno statement del Gruppo Royal Caribbean - , abbiamo modificato le crociere del 2024 che visitano Haifa in Israele, comprese le crociere stagionali di Jewel of the Seas con partenza dalla destinazione. Jewel ora navigherà da Boston verso mete nel nord-est, da luglio a ottobre 2024”. I.C.