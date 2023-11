Arriva una novità in casa National Geographic, con una raccolta di itinerari di un giorno e di mezza giornata ispirati allo spirito di esplorazione e avventura di National Geographic.

Gestiti da Tui, il colosso tedesco dei viaggi, i Day Tours sono progettati in collaborazione con National Geographic Expeditions e incorporano elementi unici, con particolare attenzione alla natura, scienza, conservazione, istruzione, cultura, gastronomia e storia.



Molti dei tour offrono un accesso speciale ad aree chiuse al pubblico e sono realizzati da esperti in materia, come archeologi, biologi marini, chef, agricoltori, fotografi, storici e studiosi.



Sono al momento disponibili oltre 40 nuove esperienze in destinazioni balneari e cittadine, con ulteriori tour in fase di sviluppo. Tutti i tour giornalieri del National Geographic sono riservati a piccoli gruppi, seguono i criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e sono condotti da guide addestrate dal National Geographic.



Una parte del ricavato della vendita di ogni tour va alla National Geographic Society, la no profit che segue progetti di esplorazione, ricerca e istruzione.