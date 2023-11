Sarà l’anno degli eventi il 2024, quello in cui aumenteranno i turisti che si muovono per località dove si svolgono festival, concerti o manifestazioni da seguire. Un trend di crescita partito già quest’anno, ma che nel 2024 troverà pieno compimento.

Per questo CartOrange lancia il suo ‘calendario degli eventi’, dove le proposte di viaggio vengono realizzate, mese per mese, scegliendo le destinazioni sulla base delle manifestazioni che si svolgeranno.



“Le mete di tendenza, di fatto, sono sempre più quelle dove ci si può sentire al centro dell’azione, vivendo momenti irripetibili. Può trattarsi di destinazioni esotiche ma non solo: scegliere paesi più conosciuti, andandoci però fuori stagione per uno specifico evento, vuol dire riscoprirli con occhi nuovi” dice Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo di CartOrange.



Ecco, quindi, un anno di proposte.



A gennaio vale il viaggio Tromsø, in Norvegia, per vedere l’aurora boreale e il festival Nordlysfestivalen – Northern Lights Festival dal 26 gennaio al 3 febbraio 2024 dove l’aurora verrà celebrata con una serie di concerti di musica classica, jazz e contemporanea.



A febbraio imperdibile è il carnevale più famose del mondo, a Rio de Janeiro dal 9 al 17 del mese, mentre marzo e un pezzetto di aprile sono i mesi del Giappone, per ammirare al fioritura dei ciliegi, l’Hanami.



Ad aprile vale il viaggio la Thailandia per il Songkran, il capodanno thailandese, che si svolge dal 13 al 15 aprile di ogni anno. In questi tre giorni di “Festival dell’Acqua” le persone si gettano acqua a vicenda per simboleggiare la pulizia spirituale e l'inizio del nuovo anno.



A maggio appuntamento in Galles con l'Hay Festival of Literature & Arts, dal 23 maggio al 2 giugno. La cittadina di Hay-on-Wye, nota come “la città dei libri”, chiama a raccolta autori, scrittori, artisti e pensatori di fama internazionale.



Giugno è il mese del Midsommar, da festeggiare in Svezia all'aperto, con danze, canti e rituali tradizionali che hanno radici antiche e si collegano a tradizioni pagane, mentre luglio è dominato dalla festa dell’Indipendenza americana, con parate e fuochi artificiali nelle diverse città.



Ad agosto la destinazione è la Colombia per la Feria de las Flores dal 2 all’11 del mese. A Medellín si celebra la cultura, la tradizione e la bellezza dei fiori, mentre settembre è il mese della Cina per prendere parte, il 17, alla Festa di Metà Autunno.



Ottobre va passato a New York, per la parata di Halloween che si svolge al Greenwich Village, mentre l’1 e 2 novembre si vola in Messico per il Dia de los Muertos.



Il mese di dicembre va concluso, invece, in Australia, dove l’anno nuovo arriva prima: Sidney è famosa per il suoi spettacolari fuochi d’artificio sopra l'Opera House e il Sydney Harbour Bridge.