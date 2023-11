L'avvocato esperto di legislazione turistica, Gianluca Rossoni, interviene sui nodi della riforma della direttiva pacchetti. “Il tema principale non è il rapporto tra agenzia di viaggi e consumatore, quanto in particolare che le conseguenze di risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta come la quantificazione degli acconti e delle penali dovrebbero essere automaticamente inserite anche nei contratti b2b applicando la legge del foro della sede dell’agenzia”.

La quale, aggiunge Rossoni, "potrebbe così avere immediata tutela nei confronti dei propri fornitori, su tutti i vettori aerei e le grandi piattaforme elettroniche". A.D.A.